Melda Erden, İstanbul’daki kliniğinin ardından başarısını yurt dışına taşıyor. Londra’da şube açması beklenen diyetisyen, yatırımcı işlemlerinin tamamlandığını ancak pandemiden dolayı görüşmelere online devam ettiğini ifade etti. Londra’daki şubesinin de tam

kapsamlı bir Zayıflama Atölyesi şeklinde olacağını belirten iş insanı, “Eşim ve çocuklarım burada, evlatlarım eğitimlerini de İstanbul’da alsınlar istiyorum. Sık sık gidip gelebiliriz, ancak yurt dışına yerleşme gibi bir planımız yok” dedi.