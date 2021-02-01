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01.02.2021 - 07:00 |

Deniz Akkaya: Başka hayatları dikizlemeyin

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara kadınlardan tepki gelince, hemcinslerine öneride bulundu. Eski model, “Başka hayatları dikizlemeyin” dedi

Deniz Akkaya: Başka hayatları dikizlemeyin
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Deniz Akkaya, son dönemde yatakta paylaştığı seksi karelerine kadınlardan tepki gelince Instagram’dan açıklama yaptı.

Eski model, “Hemcinslerim buradaki geçen zamanı azaltıp, farkındalık seviyemize yapacağımız yatırımlarla başka hayatları dikizlemek yerine bir yaşam sahibi olmanızı öneririm. Güçlü kadın, özgür birey demektir” diye yazdı.

Deniz Akkaya: Başka hayatları dikizlemeyin

"SOSYAL MEDYAYI BU KADAR CİDDİYE ALMAYIN"

Instagram için, “Bu kadar ciddiye de almayın” diyen Akkaya, “Sosyal medyada kadına şiddeti yine en çok kadınlar yapmaktadır. Kendine benzettiğini işi bitmiş ve çirkin olmakla damgalamakta... Kendinden uzak olanı türlü marjinal ithamlarla suçlama çabasında... Lütfen kadına şiddeti söverken, arka planda hemcinsleriniz için önce içinizden geçirdiklerinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Deniz Akkaya, yatak üzerinde iç çamaşırıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyanın konusu olmuştu. Kısa sürede yüzlerce yorum alan eski modelin takipçileri ikiye bölünmüştü. Akkaya’ya, “Hiç yaşlanmıyor, yıllar geçtikçe güzelleşiyor” ve “Keşke böyle poz vermeseydin” gibi mesajlar gelmişti.

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MAHKEME KARARINI VERDİ

Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru yöneltmişti.

Deniz Akkaya’nın bu sorusu magazinde günlerce tartışma konusu olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Günay Kapani, Deniz Akkaya’dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.

Deniz Akkaya: Başka hayatları dikizlemeyin

Tuğba Özerk, Akkaya'nın olay sorusundan aylar sonra bir arkadaşının Instagram sayfasında eski mankenin de fotoğrafını görünce 'deve' ve 'zavallı' şeklinde hakaret içerikli yorum yazmıştı.

Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in sözleri üzerine, "O kadının sorunları var. Defalarca açtığım davaları kazandım. Parası pulu kalmadı diye açmıyordum, durumuna üzülüyorum. Ancak bu son yazdıkları avukata intikal etti. Yine mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

O günden beri süren davanın son celsesi, geçtiğimiz günlerde görüldü. Mahkeme, Deniz Akkaya’yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.

31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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