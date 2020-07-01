Başkandan ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bodrum Bitez’de yeni şubesini açan Kaşıbeyaz’ı ziyaret etti. Ünlü restoranın müdavimi Türkoğlu, Gaziantep’in lezzetli mutfağını Ege ile buluşturan Suat Kaşıbeyaz ve Yunus Şirin’e “Hayırlı olsun” dileklerini ileterek, “Hijyen, lezzet ve kalitenin bir arada olduğu Kaşıbeyaz, sektörün en önemli markalarından biri... Bodrum’da şube açtıklarını öğrenince çok sevindik. Mekanın ambiyansı takdire şayan” dedi.