Başkent’te alışveriş şenliği!

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen ‘BİKAP Sevgililer Günü Alışveriş ve Eğlence Şenliği’, JW Marriott Hotel’de gerçekleşti. Mehtap Özdoğan ev sahipliği ve BİKAP kurucusu Bilge Kuru önderliğinde 80’e yakın markanın yer aldığı etkinliğe, Pervin Ersoy, Işıl Reçber, Aslı Hünel ve Melda Aksu gibi isimlerin yanı sıra birçok ziyaretçi katıldı. Şenlikte, son kitabı ‘Kanatlarımda İstanbul’u imzalayan Saffet Emre Tonguç da okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Aşk temasıyla hazırlanan şık ve özel tasarımların bulunduğu standları gezme şansı yakalayan konuklar, kıyafetten aksesuara, ev dekorasyon ürünlerinden kozmetiğe, mücevherden organik gıdaya kadar birçok ürünü yakından inceledi. BİKAP, etkinlikten elde edilen gelirin tamamını, Başkent Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin burslu öğrencilerin eğitimine destek sağlamak amacıyla oluşturduğu fona bağışladı.











