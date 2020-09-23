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23.09.2020 - 17:02 |

Batman V Süpermen oyuncuları ve karakterleri kimler? - Batman V Süpermen Adaletin Şafağı filmi konusu

Batman V Süpermen Adaletin Şafağı filmi için heyecan dorukta. Dünyaca ünlü oyuncular Ben Affleck ve Henry Cavill'in başrollerini paylaştığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte - Batman V Süpermen Adaletin Şafağı filmi konusu...

Batman V Süpermen oyuncuları ve karakterleri kimler? - Batman V Süpermen Adaletin Şafağı filmi konusu
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2016 yılında vizyona giren ve büyük bir ilgi gören Batman V Süpermen Adaletin Şafağı filmi ile ilgili merak edilenler...

BATMAN V SUPERMEN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN OYUNCULARI

Batman V Süpermen: Adaletin Şafağı filminin başrollerinde Oscar ödüllü Ben Affleck, Batman ve Henry Cavill, Süperman rolüyle karşı karşıya geliyor.

BATMAN V SUPERMEN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİNİN KONUSU

Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Süperman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihtiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren Süper Kahraman'ın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman’e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktı

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