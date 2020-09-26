Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı... 13. son bölüm izle

Cuma günleri ekrana gelen Bay Yanlış'ın 13. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Bay Yanlış son bölümde karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga’nın Ezgi’den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi’nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.

BAY YANLIŞ 13. SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ezgi, Özgür, Deniz ve Ozan stres atmak için şehrin dışında Off-Road yapıyorlar... Fakat Özgür ve Ezgi'yi büyük bir aksilik bekliyor. Öte yandan akıllarında Cansu ile Levent var...