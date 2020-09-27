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HaberlerMagazin Haberleri 'Bay Yanlış' dizisi final yapıyor!
27.09.2020 - 15:38 |

'Bay Yanlış' dizisi final yapıyor!

Fox TV'de yayınlanan 'Bay Yanlış' dizisi ile ilgili flaş bir karar alındı. Can Yaman'ın başrolünde olduğu 'Bay Yanlış', 14. bölümde ekranlara veda edecek.

'Bay Yanlış' dizisi final yapıyor!
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Yaz başında Fox TV'de başlayan romantik komedi dizisi 'Bay Yanlış' dizisinden kötü haber geldi. Yeni sezon dizilerinin başlaması sonrasında reytingleri düşen dizi için final kararı alındı.

Başrollerinde Can Yaman ile Özge Gürel’in yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisinin ne zaman final yapacağı da belli oldu. Bay Yanlış 3 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 14. bölümleyle ekranlara veda edecek.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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