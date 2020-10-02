Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış neden final yapıyor?
Bay Yanlış dizisi bu akşam final bölümüyle ekrana geliyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış neden sona eriyor? İzleyiciler tarafından merak edilen bu sorunun yanında Bay Yanlış oyuncuları kimler, konusu neydi, soruları da araştırılıyor. İşte Bay Yanlış dizisi hakkında merak edilenler...
Cuma akşamları izleycisini ekrana kilitleyen Bay Yanlış dizisi bugün son bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. FOX TV'de 20:00'da başlayan Bay Yanlış dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor, dizini konusu nedir?
BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?
Özgür Atasoy Can Yaman
Ezgi İnal Özge Gürel
Cansu Akman Fatma Toptaş
Deniz Koparan Cemre Gümeli
Levent Yazman Gürgen Öz
Ozan Dinçer Serkay Tütüncü
Serdar Öztürk Sarp Can Köroğlu
Soner Seçkin Taygun Sungar
Nevin Yılmaz Feri Baycu Güler
Ünal Yılmaz Suat Sungur
Sevim Atasoy Lale Başar
Emre Eren Anıl Çelik
Gizem Sezer Ece İrtem
İrem Doğan Kimya Gökçe Aytaç
Fitnat Atasoy Deniz Özerman
Zeynep Yazman
BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR, SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.
BAY YANLIŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Bay Yanlış dizisi bu akşam final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Bay Yanlış dizisi mutlu son ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin neden final yaptığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.