Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış neden final yapıyor?

Cuma akşamları izleycisini ekrana kilitleyen Bay Yanlış dizisi bugün son bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. FOX TV'de 20:00'da başlayan Bay Yanlış dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor, dizini konusu nedir?

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Özgür Atasoy Can Yaman

Ezgi İnal Özge Gürel

Cansu Akman Fatma Toptaş

Deniz Koparan Cemre Gümeli

Levent Yazman Gürgen Öz

Ozan Dinçer Serkay Tütüncü

Serdar Öztürk Sarp Can Köroğlu

Soner Seçkin Taygun Sungar

Nevin Yılmaz Feri Baycu Güler

Ünal Yılmaz Suat Sungur

Sevim Atasoy Lale Başar

Emre Eren Anıl Çelik

Gizem Sezer Ece İrtem

İrem Doğan Kimya Gökçe Aytaç

Fitnat Atasoy Deniz Özerman

Zeynep Yazman

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR, SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır. Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.

BAY YANLIŞ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Bay Yanlış dizisi bu akşam final bölümüyle son kez ekrana geliyor. Bay Yanlış dizisi mutlu son ile izleyici karşısına çıkacak. Dizinin neden final yaptığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.