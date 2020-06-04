Bay Yanlış'ın oyuncuları kimlerdir? İşte Bay Yanlış'ın konusu...
Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğini yaptığı Bay Yanlış'ın çekimleri İstanbul'da başladı. Yaz sezonunda izleyicilerle birlikte buluşacak olan dizinin senaryosunu ise Aslı Zengin ve Banu Zengin kalem alıyor. Dizinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Bay Yanlış oyuncu kadrosu...
Yapımını Gold Film’in üstlendiği romantik komedi türünde olan Bay Yanlış'ın oyuncu kadrosunda pek çok isim yer alıyor. “Bay Yanlış”ın ilk kareleri basında yer aldı. Dizin başrollerini ise Can Yaman ile Özge Gürel paylaşıyor. Dizide Özgür ile Ezgi'nin hikayesi anlatılıyor. Peki Bay Yanlış oyuncuları kimlerdir?
BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?
Özgür, zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?
İŞTE BAY YANLIŞ OYUNCULARI...
Can Yaman
Özge Gürel
Fatma Toptaş
Cemre Gümeli
Gürgen Öz
Sarpcan Köroğlu
Lale Başar
Serkay Tütüncü
Anıl Çelik
Feri Baycu Güler
Ece İrtem
Kimya Gökçe Aytaç
Suat Sungur
Taygun Sungar