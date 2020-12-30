Bayi Toplantısı oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu

Beyazperde de dikkat çeken film Bayi Toplantısı, Bedran Güzel yönetmenliğinde BKM Film yapımcılığında seyircinin beğenisine sunuluyor. Filmin senaristliğini ise İbrahim Büyükak üstlendi. Birbirinden başarılı oyuncularla adından söz ettiren Bayi Toplantısı yerli komedi filmidir. İşte, detaylar...

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman