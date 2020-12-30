Bayi Toplantısı oyuncuları kim? Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? İşte, oyuncu kadrosu
Bayi Toplantısı filmi oyuncuları ve konusuyla sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında da sevilerek izleniyor. Bayi toplantısı için bir araya gelen üç talihsiz adamın başına gelmeyen kalmaz. Bayi Toplantısı filmi oyuncu kadrosu haberimizde.
Beyazperde de dikkat çeken film Bayi Toplantısı, Bedran Güzel yönetmenliğinde BKM Film yapımcılığında seyircinin beğenisine sunuluyor. Filmin senaristliğini ise İbrahim Büyükak üstlendi. Birbirinden başarılı oyuncularla adından söz ettiren Bayi Toplantısı yerli komedi filmidir. İşte, detaylar...
BAYİ TOPLANTISI KONUSU
Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman