05.08.2020 - 07:00 |
Bayram coşkusu
Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, önceki akşam Antalya Sueno Otel’de izleyici karşısına çıktı.
Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, önceki akşam Antalya Sueno Otel’de izleyici karşısına çıktı. Sanatçılar; yerli ve yabancı misafirlere dünya müziklerinden Fransız şansonlara, Napoliten’lerden aryalara kadar uzanan geniş repertuvarıyla konukları eğlendirdi.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.