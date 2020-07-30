30.07.2020 - 07:00 |
Bayram coşkusu ‘Çarkıfelek’te
Kanal D’nin, sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı ‘Çarkıfelek’, bayram boyunca yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
Kanal D’nin, sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı ‘Çarkıfelek’, bayram boyunca yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Programda bayramın birinci günü ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibinden; Atakan Çelik, Cemile Canyurt ve Cihan Talay yarışacak. ‘Çarkıfelek’ bayram boyunca her akşam saat 20.00’de Kanal D’de...