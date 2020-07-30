MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bayram coşkusu ‘Çarkıfelek’te
30.07.2020 - 07:00 |

Bayram coşkusu ‘Çarkıfelek’te

Kanal D’nin, sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı ‘Çarkıfelek’, bayram boyunca yeni bölümleriyle ekrana gelecek.

Bayram coşkusu ‘Çarkıfelek’te
ABONE OL

Kanal D’nin, sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği yarışma programı ‘Çarkıfelek’, bayram boyunca yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Programda bayramın birinci günü ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibinden; Atakan Çelik, Cemile Canyurt ve Cihan Talay yarışacak. ‘Çarkıfelek’ bayram boyunca her akşam saat 20.00’de Kanal D’de...

Emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgiSilivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kıral’ın mutluluğu

Kıral’ın mutluluğu

Düğün seneye

Düğün seneye

Bayram coşkusu ‘Çarkıfelek’te

Bayram coşkusu ‘Çarkıfelek’te

Yeni aşkıyla mavi turda

Yeni aşkıyla mavi turda

Sıradaki Haber