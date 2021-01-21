Okan Bayülgen'den Megastar'a uyarı

Okan Bayülgen, TV 100’de ekrana gelen ‘Nokta’ programında Tarkan’a (48) gönderme yaptı. Megastar’ın kızı Liya’yı kucağına aldığı fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını söyleyen şovmen, “Artık yüzüne bir şey yaptırmayı bırakması lazım” açıklamasında bulundu.

“O karede gözler kısılmış. Sanki Tarkan’ın çocuğunu kaçırıyorlar” diye sözlerine devam eden Bayülgen, “Estetik yaptırınca bakışlar kötüleşiyor. Hem estetik hem fotoşop” ifadelerini kullandı. Şovmen, Tarkan’ın konser dışında evinden de çıkmadığını belirtti.

"SENİN GİBİ BİR TİPİ YANIMIZA ALMAK İSTEMEYİZ"

Gülben Ergen, TV100’de yayınlanan 'Okan Bayülgen ile Nokta' isimli programa konuk oldu. Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Ergen, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bayülgen'in, "Mesela biz aynı kafadan, aynı mektep mezunları bir araya geliriz. Senin gibi bir tipi aramıza almak istemeyiz" sözleri, Gülben Ergen'in tepkisini çekti.

Ünlü şarkıcı, Okan Bayülgen sorusunu bitirmeden arasına girerek, “Aranıza beni almak için takla atarsınız da belli etmezsiniz. Bayılırsınız ben aranıza gireyim de muhabbet edelim diye” ifadelerini kullandı.