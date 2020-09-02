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02.09.2020 - 07:00 |

Bebeğin adı Antarctica!

Ed Sheeran, dün öğle saatlerinde 31.3 milyon takipçili Instagram hesabından baba olduğunu açıkladı.

Bebeğin adı Antarctica!
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Ed Sheeran, dün öğle saatlerinde 31.3 milyon takipçili Instagram hesabından baba olduğunu açıkladı. 2019 sonunda sosyal medyaya veda ettikten sonra, bebek çorabı fotoğrafı paylaşan şarkıcı, “Merhaba, vermek istediğim bir haber var. Geçtiğimiz hafta Cherry, kızımız Lyra Antarctica Seaborn’u sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Mutluluktan uçuyoruz. Bu dönemde özel hayatımın gizliliğine saygı duymanızı bekliyoruz” diye yazdı. Sanatçıya tebrik mesajları yağdı.

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