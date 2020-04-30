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30.04.2020 - 07:00 |

Bebek müjdesi!

Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebek beklediği iddiası, önceki gün magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Bebek müjdesi!

Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftinin bebek beklediği iddiası, önceki gün magazin dünyasına bomba gibi düştü. Şimdiye dek üç kez ayrıldıklarını açıklayan ve her defasında aşklarına bir şans daha veren ikiliden 25 yaşındaki modelin, 20 haftalık hamile olduğu konuşuluyor. TMZ’in haberine göre, karantina günlerini Hadid’lerin Pensilvanya’daki çiftliğinde geçiren genç çift, müjdeli haberi kısa bir süre önce yakın çevresiyle paylaştı.

Faik Öztürk iddiayı kaybedince saçlarından olduFaik Öztürk, Safiye Soyman'la girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı.
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Cadde Yazarları

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