Begüm Kütük: Yakın arkadaşımı kaybettim

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan Begüm Kütük, “Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz, artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk pandemi böyle geçmemişti, ancak bu sefer çok zor geçiyor” dedi.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Koronavirüsten bir arkadaşını kaybettiğini de anlatan güzel oyuncu, “Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını görüyorum, numarası kayıtlı ve bazen mesaj atmak istiyorum. O yüzden hepimiz dikkat etmeliyiz. Annemi bile zor görüyorum" dedi.

KARANTİNA GÜNLERİNİ EVDE GEÇİRDİ

Öte yandan 2010 yılında karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile dünyaevine giren Kütük, pandemi süreci boyunca bütün vakitlerini evde geçirdiler. Hatta ünlü çift, geçtiğimiz mart ayının sonlarında sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinde 3 boyutlu yazıcıyla siperlik üretmeye başladı.