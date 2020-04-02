Behzat Uygur: Ona yaşın yetmez ama

Demet Akalın, bir döneme damga vurmuş dizileri ekranlarda tekrar görmek istediğini söyledi.

Akalın’ın bu çağrısının altına yorumda bulunan oyuncu Behzat Uygur, şarkıcının Dallas dizisini yazması üzerinden Kaçak dizisini hatırlattı ve “Ona yaşın yetmez ama” şeklinde bir cevap yazdı.