02.04.2020 - 17:53 |
Behzat Uygur: Ona yaşın yetmez ama
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle Demet Akalın da günlerdir kendini evde karantinaya aldı. Şarkıcı, bu defa ertelenen dizi setleri üzerinden bir yazı paylaştı.
Demet Akalın, bir döneme damga vurmuş dizileri ekranlarda tekrar görmek istediğini söyledi.
Akalın’ın bu çağrısının altına yorumda bulunan oyuncu Behzat Uygur, şarkıcının Dallas dizisini yazması üzerinden Kaçak dizisini hatırlattı ve “Ona yaşın yetmez ama” şeklinde bir cevap yazdı.