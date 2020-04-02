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02.04.2020 - 17:53 |

Behzat Uygur: Ona yaşın yetmez ama

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle Demet Akalın da günlerdir kendini evde karantinaya aldı. Şarkıcı, bu defa ertelenen dizi setleri üzerinden bir yazı paylaştı.

Behzat Uygur: Ona yaşın yetmez ama

Demet Akalın, bir döneme damga vurmuş dizileri ekranlarda tekrar görmek istediğini söyledi. 

Akalın’ın bu çağrısının altına yorumda bulunan oyuncu Behzat Uygur, şarkıcının Dallas dizisini yazması üzerinden Kaçak dizisini hatırlattı ve “Ona yaşın yetmez ama” şeklinde bir cevap yazdı. 

Behzat Uygur: Ona yaşın yetmez ama

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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