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22.05.2020 - 13:14 |

Behzat Uygur'dan nostaljik paylaşım

Usta tiyatrocu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerini 70'li yıllara götürdü.

Behzat Uygur'dan nostaljik paylaşım
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Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Nejat Uygur’un oğlu Behzat Uygur, bir oyun sonrası karnını doyururken çekilmiş kareyi yayaınladı.

Behzat Uygur, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“70'ler İzmir Fuar Çamlık Senar Nejat Uygur Tiyatrosu (artık maalesef yok). Oyun sonrası kardeşler ve diğer oyuncuların çocukları kavun beyaz peynirden oluşan masa kurulmuş. Sanırım masada İzmir'in yerel içeceği Cincibir de var. Büyükler sahne üzerine kurulan sofrada sabaha kadar muhabbetleri sürecek. Biz tiyatronun önünde top oynayacağız. Sonra yorulunca seyircilere verdiğimiz minderleri tahta sandalyelere birleştirip sahne üstündeki büyüklerin sohbetlerini dinleyip dünyanın en güzel uykusuna dalacağız.”

Behzat Uygurdan nostaljik paylaşım

Magazin Haberleri Bülteni (22 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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