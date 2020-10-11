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11.10.2020 - 07:00 |

Beklenen defile

Tuvanam, ‘SS 2021 Ready To Wear’ koleksiyonunu, dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, yarın saat 22.00’de www.mbfwistanbul.com sitesi üzerinden modaseverlerin beğenisine sunacak.

Beklenen defile
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Tuvanam, ‘SS 2021 Ready To Wear’ koleksiyonunu, dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, yarın saat 22.00’de
www.mbfwistanbul.com sitesi üzerinden modaseverlerin beğenisine sunacak. Çekimleri GalataPort İstanbul’da gerçekleştirilen defilede, styling Hakan Öztürk,
koreografi Uğurhan Akdeniz imzası taşıyor. 25 parçadan oluşan koleksiyon, gündüzden geceye devam edilebilecek fonksiyonel tasarımlar sunuyor.

 

 

Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığıAntalya'da bu yıl 57'ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Yalnızca film ekiplerinin katıldığı tören için kırmızı halıda her yıl olduğu gibi şıklık yarışı yaşandı.
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Cadde Yazarları

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