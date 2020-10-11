11.10.2020 - 07:00 |
Beklenen defile
Tuvanam, ‘SS 2021 Ready To Wear’ koleksiyonunu, dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, yarın saat 22.00’de www.mbfwistanbul.com sitesi üzerinden modaseverlerin beğenisine sunacak.
Tuvanam, ‘SS 2021 Ready To Wear’ koleksiyonunu, dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, yarın saat 22.00’de
www.mbfwistanbul.com sitesi üzerinden modaseverlerin beğenisine sunacak. Çekimleri GalataPort İstanbul’da gerçekleştirilen defilede, styling Hakan Öztürk,
koreografi Uğurhan Akdeniz imzası taşıyor. 25 parçadan oluşan koleksiyon, gündüzden geceye devam edilebilecek fonksiyonel tasarımlar sunuyor.