Belçim Bilgin'in acı günü: İçimden bir şey koptu

Oyuncu Belçim Bilgin'in anneannesi, yaşamını yitirdi. Cumartesi günü Ankara’da toprağa verilen anneannesi için duygusal bir yazı kaleme alan Bilgin, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, “Benim biricik anneannem öldü dün. Dade Müslime’min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık. Aile ağacından ilk kayıp. İçimden bir şey koptu aldı sonsuzlukta yerini. Adın koşulsuz sevgi kalacak bende. Güzelliği dillere destan dadem. Türkülerin bize emanet. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel anneannem" dedi.

Belçim Bilgin, geçtiğimiz haftalarda da yarı İtalyan yarı Kanadalı olan yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme'de tatildeydi. İkili birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.