MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Belçim Bilgin'in acı günü: İçimden bir şey koptu
25.08.2020 - 08:42 |

Belçim Bilgin'in acı günü: İçimden bir şey koptu

Belçim Bilgin anneannesini kaybetti. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

Belçim Bilgin'in acı günü: İçimden bir şey koptu
ABONE OL

Oyuncu Belçim Bilgin'in anneannesi, yaşamını yitirdi. Cumartesi günü Ankara’da toprağa verilen anneannesi için duygusal bir yazı kaleme alan Bilgin, duygularını takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, “Benim biricik anneannem öldü dün. Dade Müslime’min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık. Aile ağacından ilk kayıp. İçimden bir şey koptu aldı sonsuzlukta yerini. Adın koşulsuz sevgi kalacak bende. Güzelliği dillere destan dadem. Türkülerin bize emanet. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel anneannem" dedi.

Belçim Bilginin acı günü: İçimden bir şey koptu

Belçim Bilgin, geçtiğimiz haftalarda da yarı İtalyan yarı Kanadalı olan yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Çeşme'de tatildeydi. İkili birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bir garip tatil! Eski eşi de orada
25 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni25 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Ayakta durmak zorundayım'

'Ayakta durmak zorundayım'

Aile boyu tatil

Aile boyu tatil

Karnı burnunda!

Karnı burnunda!

İstanbul’da iş görüşmesi

İstanbul’da iş görüşmesi

Sıradaki Haber