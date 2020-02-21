Belek’te Balkan rüzgarı

Bu yıl birincisi düzenlenen Balkan Tournament of Champions, geçtiğimiz günlerde Sirene Belek Hotel ve Antalya Golf Club ev sahipliğinde gerçekleşti. 2019 yılında Balkan ülkelerinde turnuva birinciliği bulunan golfçülerin katıldığı organizasyonda, 120 sporcu sahaya çıktı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikte, eğlenceli anlar objektiflere takıldı. Üç gün süren turnuvada, birinciliği Recep Turan elde etti. Organizasyon, Sirene Belek Hotel’deki ödül töreni ve gala yemeğiyle sona erdi.