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02.03.2020 - 06:56 |

Bella’ya Türk modacı dokundu

Bella’ya Türk modacı dokundu

Fransa’nın başkenti Paris’te otelinden çıkarken görüntülenen ABD’li manken Bella Hadid, Türk modacı Dilara Fındıkoğlu’nun tasarımı olan saten takım elbiseyle büyük beğeni topladı. Paris sokaklarını podyuma çeviren Hadid’in giydiği seksi yelekle kombinlediği “Dilara” yazan ışıltılı kemeri de şıklığının ilginç detaylarındandı.

Maskülen modası

Bella Hadid gibi Victoria’s Secret mankeni olan İsveçli Elsa Hosk da bu yılın modası olan takım elbiseyle önceki gün New York’ta görüntülendi. Maskülen olarak kabul edilen takım elbiselerin göbeği açıkta bırakan seksi bir tarzını tercih eden Hosk, botlarıyla da
havalı bir görünüm elde etti.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
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Cadde Yazarları

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