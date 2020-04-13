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13.04.2020 - 07:00 |

‘Ben doğurdum o ağladı’

6 Mart’ta ikinci çocuğu Callum Michael Rebel’ı dünyaya getiren Jenna Dewan, People dergisine konuştu.

‘Ben doğurdum o ağladı’

6 Mart’ta ikinci çocuğu Callum Michael Rebel’ı dünyaya getiren Jenna Dewan, People dergisine konuştu. Doğumu anlatan oyuncu, “Arka fonda ‘The Devi Prayer’ çalıyordu. Çok sakinleştirici bir parçadır. Oğlum da bu eserle doğdu. İkinci evladım olduğu için daha sakindim. Neler olacağını bildiğimden, anın tadını çıkardım. Nişanlım Steve (Kaaze) ise sürekli ağladı” itirafıyla güldürdü.

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