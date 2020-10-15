MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Ben O Değilim' bu akşam TRT 2 ekranında
15.10.2020 - 11:01 |

'Ben O Değilim' bu akşam TRT 2 ekranında

Tayfun Pirselimoğlu’nun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Ben O Değilim" bu akşam saat 21.00'de TRT 2 ekranında olacak.

'Ben O Değilim' bu akşam TRT 2 ekranında
ABONE OL

 Başrollerini Ercan Kesal ve Maryam Zaree'nin paylaştığı filmde, orta yaşlarını süren bekar Nihat bir hastanenin kantininde çalışmaktadır. Genç Ayşe ise aynı kantinde mesai arkadaşıdır.İşe yeni başlayan Ayşe, Nihat'a fazlasıyla ilgi göstermekte ve bu durum Nihat'ı şaşırtmaktadır. Bir akşam Ayşe, Nihat’ı evine akşam yemeğine davet eder. Nihat Ayşe’nin hapisteki kocası yüzünden etrafta dedikodu çıkacağından endişe etse de daveti kabul eder.

Fakat evde gördüğü bir düğün fotoğrafı Nihat’ı alt üst edecektir zira Ayşe’nin kocası kendisine ikizi kadar çok benzemektedir. Bu garip ilişki Nihat’ın sıradan hayatında tahmin edemeyeceği değişikliklere yol açacaktır.  

 

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nebahat Çehre'nin Nişantaşı stili

Nebahat Çehre'nin Nişantaşı stili

Mansur Ark kimdir? Mansur Ark aslen nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Mansur Ark kimdir? Mansur Ark aslen nereli, kaç yaşında? Hayat hikayesi...

Etkin Ünal beyazlar içinde

Etkin Ünal beyazlar içinde

'Demet Evgar saygı duyduğum bir oyuncu'

'Demet Evgar saygı duyduğum bir oyuncu'

Sıradaki Haber