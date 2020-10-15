'Ben O Değilim' bu akşam TRT 2 ekranında

Başrollerini Ercan Kesal ve Maryam Zaree'nin paylaştığı filmde, orta yaşlarını süren bekar Nihat bir hastanenin kantininde çalışmaktadır. Genç Ayşe ise aynı kantinde mesai arkadaşıdır.İşe yeni başlayan Ayşe, Nihat'a fazlasıyla ilgi göstermekte ve bu durum Nihat'ı şaşırtmaktadır. Bir akşam Ayşe, Nihat’ı evine akşam yemeğine davet eder. Nihat Ayşe’nin hapisteki kocası yüzünden etrafta dedikodu çıkacağından endişe etse de daveti kabul eder.

Fakat evde gördüğü bir düğün fotoğrafı Nihat’ı alt üst edecektir zira Ayşe’nin kocası kendisine ikizi kadar çok benzemektedir. Bu garip ilişki Nihat’ın sıradan hayatında tahmin edemeyeceği değişikliklere yol açacaktır.