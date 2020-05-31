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31.05.2020 - 10:45 |

Bengü doğum kilolarından kurtuldu!

Şarkıcı Bengü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hamilelikle gelen fazla kilolarından kurtulduğunun müjdesini verdi.

Bengü doğum kilolarından kurtuldu!
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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında annelik duygusunu tadan Bengü, o zamandan bu yana Zeynep adını verdiği kızının üzerine titriyor. Katıldığı konserlerde dahi kızını yanından ayırmayan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hamilelik kilolarına veda ettiğini duyurdu.

Tulumlu bir fotoğrafıyla takipçilerinin karşısına çıkan Bengü, şunları yazdı:

“Son kalan üç kiloya da karantinada veda edince giremediğim canım tulumumun bol gelen haliyle bir poz verdim gitti. Bir de 19.00’dan sonra yemek olayını kapatınız”

Bengü doğum kilolarından kurtuldu

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