Bengü: Her şey bitince sımsıkı sarılalım

Bengü, Instagram paylaşımına, "Sanki sahneye çıkacakmış gibi tek başıma evde hazırlandım bugün. Yarıya kadar bitirdiğim kırmızı rujumu sürdüm ki en son ne zaman sürdüm hatırlamıyorum, ışıltılı küpelerimi taktım, şarkılarımı tek başına dinlemeyi çok sevmeyen ben, gözlerim dolu dolu her birini bağıra bağıra söyledim evde. Ne çok şeyin kıymetini anladık değil mi? Sağlık! En önemlisi sağlıktı hayatta. Unuttuğumuz insani tüm değerleri hatırladık, sevdiklerimizin özlemine katlanmayı, azla yetinmeyi, kalp kırmamayı, ölümle burun buruna gelmeyi, sevdiklerimizi kaybetmekten korkmayı tüm halleriyle bir bir yaşadık. O kurulan upuzun sohbetli masaları özledik, bir arada olmadıktan sonra ne anlamı vardı ne yendiğinin ne içildiğinin? Sarılalım sımsıkı her şey bitince. Şifalar diliyorum, dualar ediyorum tüm şifa bekleyen hastalarımıza. Öyle de olsa böyle de olsa; bugün gülümsüyorum ben hayata" mesajını yazdı.