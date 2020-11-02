02.11.2020 - 13:52 |
Bengü 'Söylemezsem Olmaz'a anlattı
Yapımcılığını Bilal Özbilge’nin üstlendiği, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz', tüm hızıyla devam ediyor.
Ekranların magazin programı 'Söylemezsem Olmaz’da bugün, İzmir’deki depremin etkileri konuşuldu. Canlı yayına bağlanan Bengü, depremin ardından yaşadıklarını sadece Söylemezsem Olmaz’da paylaştı. Depremin ilk anlarında Seferhisar’da yaşayan ailesine ulaşamadığını söyleyen Bengü, oldukça endişelendiğini söyledi.