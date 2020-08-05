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05.08.2020 - 13:53 |

Bengü'den kızı Zeynep'e: Seni gördüğümüz an yeniden doğduk

Şarkıcı Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun kızı Zeynep bir yaşına bastı. Bengü, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile kızının doğum gününü, "Seni gördüğümüz an yeniden doğduk" sözleriyle kutladı.

Bengü'den kızı Zeynep'e: Seni gördüğümüz an yeniden doğduk
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2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i kucağına aldı.

İlk kez annelik duygusunu yaşayan 41 yaşındaki şarkıcının kızı, bugün bir yaşına bastı. Bengü, minik kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı "Bir yıl önce bu saatler... Kavuştuğumuz ve kalbimizin seninle dolup taştığı o muhteşem anlar... İyi ki doğdun kızım...İyi ki bizim kızımız oldun...Son nefesimize kadar hep yanında olacağız ve seni hep çok seveceğiz" mesajıyla kutladı.

Şarkıcı, bebeğini dünyaya getirdiği gün hastanede çekilen bir kareyi de hikaye bölümünden yayınladı ve "Seni ilk gördüğümüz an yeniden doğduk. Bizim güzel mucizemiz, bal kızımız, pamuğumuz iyi ki doğdun. Hepimiz seni çok seviyoruz. Sen de iyi ki bizi seçtin canım yavrum" notunu düştü.

Bengüden kızı Zeynepe: Seni gördüğümüz an yeniden doğduk

Bengüden kızı Zeynepe: Seni gördüğümüz an yeniden doğduk

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