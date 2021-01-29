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29.01.2021 - 07:49 |

Bengü'nün kızı Zeynep ile benzerliği şaşırttı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Bengü, son olarak kendi çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının kızı Zeynep ile neredeyse aynı olması görenleri şaşırttı.

Bengü'nün kızı Zeynep ile benzerliği şaşırttı
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Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızı olan Bengü, kızıyla çekildiği kareleri sık sık sosyal medyada yayınlıyor.

Bengü, son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden bebeklik fotoğrafını yayınladı. Ancak Bengü'nün bebekliğini görenler şarkıcıyı kızı Zeynep sandı. Anne-kız arasındaki benzerlik bir kez daha konuşuldu.

Bengünün kızı Zeynep ile benzerliği şaşırttı

Daha önce de bebeklik fotoğrafını paylaşan Bengü, kızıyla çok benzetilmiş ve sosyal medyayı sallamıştı.

 

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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