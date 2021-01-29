Bengü'nün kızı Zeynep ile benzerliği şaşırttı

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Zeynep adında bir kızı olan Bengü, kızıyla çekildiği kareleri sık sık sosyal medyada yayınlıyor.

Bengü, son olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden bebeklik fotoğrafını yayınladı. Ancak Bengü'nün bebekliğini görenler şarkıcıyı kızı Zeynep sandı. Anne-kız arasındaki benzerlik bir kez daha konuşuldu.

Daha önce de bebeklik fotoğrafını paylaşan Bengü, kızıyla çok benzetilmiş ve sosyal medyayı sallamıştı.