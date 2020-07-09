Sahnelerin genç yüzlerinden Aleyna Tilki, herkesin işsiz kaldığı pandemi dönemide imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

Bu parayı kardeşinin ve kendisinin eğitiminde kullanacağını söyleyen Aleyna yoğun temposu içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı bırakmıştı. Sessizliğini bozan Tilki, ‘Beni çok özlediniz diye paylaştım’ notuyla yeni kareler paylaştı. Aleyna’nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.