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HaberlerMagazin Haberleri 'Beni çok özlediniz diye paylaştım'
09.07.2020 - 09:52 |

'Beni çok özlediniz diye paylaştım'

Bir süredir sosyal medya hesabını ihmal eden ve yeni bir paylaşımda bulunmayan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu.

'Beni çok özlediniz diye paylaştım'
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Sahnelerin genç yüzlerinden Aleyna Tilki, herkesin işsiz kaldığı pandemi dönemide imza attığı reklam anlaşması ile hatırı sayılır bir kazanç sağladı.

Bu parayı kardeşinin ve kendisinin eğitiminde kullanacağını söyleyen Aleyna yoğun temposu içerisinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı bırakmıştı. Sessizliğini bozan Tilki, ‘Beni çok özlediniz diye paylaştım’ notuyla yeni kareler paylaştı. Aleyna’nın sevenleriyle hasret giderdiği kareleri birkaç saat içerisinde 150 bini aşkın beğeni kazandı.

Beni çok özlediniz diye paylaştım

 

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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