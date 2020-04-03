YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n hala ÅŸokunda olduÄŸunu sÃ¶yleyen Gulnoza Mamatova, haklarÄ±nda ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu kiÅŸiler tarafÄ±ndan hala tehdit edildiÄŸini sÃ¶yledi.Â

"ADALET ER YA DA GEÃ‡ YERÄ°NÄ° BULACAKTIR"

Mamatova, "YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m olayla ilgili avukatÄ±m Ali Ã‡izik Bey adliye kurumlarÄ±nda gerekli iÅŸlemleri baÅŸlatmÄ±ÅŸlardÄ±r. OlayÄ±n basÄ±na yansÄ±masÄ±ndan sonra Seren HanÄ±m televizyonda bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bir kadÄ±n tarafÄ±ndan yaptÄ±klarÄ±nÄ± kapatmak adÄ±na hala hakaret ve iftiralara devam edip olayla alakasÄ± olmayan, benim hayatÄ±mda tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸileri baÄŸlÄ±yorlar. Adalet er ya da geÃ§ yerini bulacaktÄ±r. TÃ¼m yapÄ±lanlar cezasÄ±z kalmayacaktÄ±r. AvukatÄ±m Ali Ã‡ezik Bey sÃ¼reci yakÄ±nda takip ediyor" dedi.Â

AVUKATI DA GÃ–RÃœNTÃœLÃœ AÃ‡IKLAMA YAPTI

GÃ¼lnaz Mamatova'nÄ±n avukatÄ± Ali Ã‡ezik de basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik bir video hazÄ±rladÄ±.Â Seren Serengil ve erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n yanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan mÃ¼vekkili Mamatova'ya yÃ¶nelik suÃ§ eyleminde bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Avukat Ã‡ezik, Bu sÃ¼reci hukuka intikal ettirmemiz ile birlikte haber kamuoyuna yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â

Avukat Ã‡ezik, "Seren Serengil, bu eylem iÃ§erisinde bulunan ÅŸahÄ±slar ve kamuoyu bilsin ki, maÄŸdur ve mÃ¼ÅŸteki olan GÃ¼lnaz, 'TÃ¼rkiye'de bir kaÃ§ tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve yakÄ±nÄ± haricinde kimsesi olmayan, derin baÄŸlantÄ±larÄ± olan bir kiÅŸi deÄŸil. Sadece geÃ§imini saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸan bir kadÄ±ndÄ±r. Bu kiÅŸiler yaptÄ±klarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± eylemlerden Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerini belirtip gerek mÃ¼vekkil gerekse kamuoyundan Ã¶zÃ¼r dileseler de daha samimi, daha inandÄ±rÄ±cÄ± olacaktÄ±" dedi.Â

NE OLMUÅžTU?

DÃ¼n Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvuran Gulnoza Mamatova'nÄ±n avukatÄ± Ali Ã‡ezik, mÃ¼vekkilinin Seren Serengil'in yanÄ±nda iki aydÄ±r Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.Â

SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, Serengil'in 28 Mart 2020 tarihinde corona virÃ¼s olduÄŸu gerekÃ§esi ile mÃ¼vekkiline saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÃ§Ä±ndan tutarak yere yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Avukat Ã‡ezik, mÃ¼vekkilinin bahÃ§eye kaÃ§arak polisi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Serengil'in erkek arkadaÅŸÄ± Mustafa Tohma'nÄ±n da peÅŸinden giderek telefonu elinden alÄ±p onu tekrar iÃ§eriye soktuÄŸunu ve Serengil'in mÃ¼vekkilini tekrar darp ettiÄŸini savunmuÅŸtu.Â

Serengil'in mÃ¼vekkiline hakaret ettiÄŸini, eÅŸyalarÄ±nÄ± parÃ§aladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Avukat Ã‡ezik, mÃ¼vekkilinin Serengil ve Tohma tarafÄ±ndan arabaya bindirilerek Beykoz OrmanÄ±'na bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mÃ¼vekkilinin oradan bir saat yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra otobÃ¼se binebildiÄŸini iddia etmiÅŸti.Â

MÃ¼vekkilinin ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±na dair mesaj atmasÄ± Ã¼zerine ÅŸÃ¼phelilerin avukatÄ± tarafÄ±ndan da tehdit edildiÄŸini savunan Avukat Ã‡ezik, Serengil, Tohma ve avukatlarÄ± hakkÄ±nda, Tehdit", Kasten yaralama", HÃ¼rriyeti tahdit", Mala zarar verme" ve YaÄŸma" suÃ§larÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Â