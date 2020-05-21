Benim Adım Feridun filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Benim Adım Feridun ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi?

Benim Adım Feridun filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu Benim Adım Feridun filmi bu akşam TV ekranında ilk kez yayınlanacak. Komedi türünde çekilen film vizyona girdiği tarih olan 10 Kasım 2016 tarihinden itibaren 4 hafta boyunca vizyonda kalırken toplamda 197.217 seyirci tarafından izlendi ve 2.270.659,00 TL hasılat elde etti. Peki Benim Adım Feridun filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?



BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ KONUSU

Uzun süreli bir ilişkinin içindeki Ersan artık sevgilisine ilgi göstermeyi ve romantik olmayı bırakmıştır. Uzun ilişkinin rahatlığının keyfini süren adam günün birinde uzun süreli sevgilisi Ayla tarafında terk edilince sudan çıkmış balığa döner. Birkaç hafta boyunca sevdiği kadını geri kazanmaya çalışsa da sonuç nafiledir. Ayla geri dönmeyi kabul etmez. Bunun üzerine artık ayrılığı kabullenmesi gerektiğini anlayan Ersan farklı bir yerin iyi geleceği umuduyla uzun zamandır gitmediği Erdek'teki çocukluğunun geçtiği eve gider. Ancak burada da aradığı teselliyi bulamayan Ersan sahilde dolaşırken yakınlarda bir düğün olduğunu fark eder

Bir şeyler için çıkma düşüncesiyle düğüne giren Ersan, düğündeki damadın babası tarafından yıllar önce küsüp Almanya’ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanılır. İlk başta bu rolden memnun olan Ersan ilk fırsatta kaçarım diye düşünürken damadın kuzeni Hayal’i görür. Geceyle birlikte ilginç ve komik olaylar da bir bir başına gelecektir...

BENİM ADIM FERİDUN FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Çağan Irmak'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği filmin başrollerinde Halil Sezai, Büşra Pekin ve Tarık Pabuçcuoğlu yer alırken filmin kadrosunda Suzan Aksoy, Güngör Bayrak, Kadriye Kenter, Defne Yalnız ve Özge Borak yer alıyor.