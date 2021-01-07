Benim Adım Melek bitiyor mu, Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Benim Adım Melek izle...

TRT1'in en çok izlenen dizisi Benim Adım Melek dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide Nefise büyük bir acı yaşamıştır. Halil ile Mirza arasında da gerilim vardır. Defne de Gülşad nedeniyle büyük üzüntü içindedir. Benim Adım Melek final mi yapıyor?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Nefise’nin kaybının acısı yüreğini dağlarken, herkes vefat eden kişinin kim olduğunu merak etmektedir… Seyit Ali emanetlerine sahip çıkamadığını düşündüğü için Cumali’ye sinirlidir. Melek’in Nefise’nin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan ikili Kerem’in durumunu çözmeye çalışırlar. Toplanan yönetim kurulu onları dinleyecek midir? Halil ve Mirza’nın arası da Kenan’dan dolayı gergindir. Halil, Mirza’nın alacağı karar karşısında ne yapacaktır? Gülşad’ın dönmesiyle Şirhanlar sevinirken Defne kızgın ve üzgündür. Bağ evinde yapılan yemekte Mirza’nın yokluğu fark edilirken Gülşad’tan dolayı gergin olan Defne beklemediği bir konuşmanın içinde bulur kendini. Kenan Antep meselesini kapatmaya karar verince tutuşan Alpay ve Funda nasıl bir yol izleyeceklerdir?

BENİM ADIM MELEK BİTİYOR MU?

Dizinin ekrana gelen her bölümünde izleyici biraz daha gerilir. Büyük heyecan ve merakla takip edilen Benim Adım Melek'in bitmesine veya final yapmasına yönelik bir açıklama bulunuyor. Dizi her çarşamba yeni bölümleri ile TRT1'de.

BENİM ADIM MELEK 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Melek'in hikayesinin anlatıldığı dizi, 47. son bölüm ile izleyici karşısındaydı. Merakla araştırılan Benim Adım Melek 48. yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...