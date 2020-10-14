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14.10.2020 - 11:10 |

Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 35. yeni bölümüyle ekrana geliyor. Diziyi yakından takip edenler, haberimizin içeriğinden Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanını izleyebilir. Peki Benim Adım Melek oyuncuları kimler?

Benim Adım Melek oyuncuları kimler? Benim Adım Melek 35. bölüm fragmanı
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Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Benim Adım Melek dizisi bu akşam 20:00'da TRT 1'de...

BENİM ADIM MELEK 35. BÖLÜM FRAGMANI

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Kutsi ve Nehir Erdoğan başrollerde yer alırken bu ikiliye Mehmet Çevik, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk, Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar eşlik ediyor.

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