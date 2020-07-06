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06.07.2020 - 13:42 |

'Benimle Söyle' ekranlara veda ediyor!

Sunuculuğunu Enis Arıkan'ın üstlendiği Fox TV'de yayınlanan 'Benimle Söyle' adlı şarkı yarışması için final kararı alındı.

'Benimle Söyle' ekranlara veda ediyor!
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Yapımcılığını MEDYAPIM'ın üstlendiği dünyanın en popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de 'Benimle Söyle' adıyla Fox ekranlarında yayınlanıyordu.

'Benimle Söyle' şarkı yarışmasının sunuculuğunu Enis Arıkan üstlenirken, sürpriz isimler birbirinden değerli jüri üyelerine kaptanlık yaptı.

Ancak 'Benimle Söyle' yarışmasının ekranlara veda edeceği ortaya çıktı. 11 Temmuz Cumartesi günü 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan Benimle Söyle final yapacak.

Öte yandan yarışmanın final bölümünde Hande Subaşı, Benimle Söyle yarışmasının finalinde sahneye çıkacak ve şarkıları ile keyiflendirecek.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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