Bensu Soral kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan, Bensu Soral ile eşleşti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dün akşam adaya vedan isim Ardahan oldu. Çeyrek finale kalan 8 isim ise belli oldu. Survivor'da anlat bakalım oyununda ünlüler ve yarışmacılar eşleşip oynayacaklar. Survivor'ın dikkat çeken isimlerinden Berkan ise Bensu Soral ile eşleşti. İşte Bensu Soral'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, 23 Mart 1991 tarihinde doğdu. İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Sonrasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye başladı.

İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.