Bensu Soral'dan set pozu

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Bensu Soral, bir reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Sette kendisine saç ve makyaj yapıldıktan sonra ayna karşısında poz veren Soral, çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

Fotoğrafına "Biraz da ciddiyet" notunu düşen güzel oyuncuya beğeni yağdı.

"ARTI BİR MESLEĞİM VAR"

İş insanı Hakan Baş ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Bensu Soral (29), geçtiğimiz haftalarda alışverişe çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Güzel Sanatlar mezunu olduğunu ve koronavirüs pandemisi döneminde resim yeteneğini geliştirdiğini belirten Soral, oyunculuğun dışında ikinci mesleğinin resim yapmak olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Genelde evdeyim, arada böyle çıkıyoruz. Evde bol bol resim çiziyorum ve spor yapıyorum. Şimdilik hobi amaçlı ama ilerisini bilemeyiz. İnşallah sergi açmayı çok istiyorum. Her tarz yapıyorum; içimden ne geçerse, aklıma ne gelirse onu yapıyorum. Bir tarzım yok, sergi açmak için de ona ihtiyacım var, bir tarz oturttuktan sonra olur" şeklinde konuştu.

Soral, "Eğitimini aldım bu işin, zaten güzel sanatlar üniversitesinde okudum. Oyunculuk olmasa bile artı bir mesleğim var. Altın bileziğim var, ikisi de sanatla ilgili” ifadelerini kullandı.

"SOĞUK BULAN DA SICAK BULAN DA VAR"

Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda "Dışarıdan beni soğuk buluyorlar" şeklinde basına yansıyan sözlerine katılmadığını açıkladı.

Güzel oyuncu, "Hiç öyle bir şey demedim ama öyle yazılmış. Beni soğuk bulan da sıcak bulan da var. Kişiye göre değişir hepimizde olduğu gibi. Herkesin bakışı farklı olduğu için yani çok önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.