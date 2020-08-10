10.08.2020 - 07:00 |
‘Bercestem’e remix!
Anıl Nural’ın sevilen şarkısı ‘Bercestem’, Onur Gözüm remix’i ile dinleyecilerle buluştu.
Anıl Nural’ın sevilen şarkısı ‘Bercestem’, Onur Gözüm remix’i ile dinleyecilerle buluştu. Sözleri Sıla Özlem Önemli’ye, bestesi Nural’a ait olan parçanın düzenlemesi ise Onur Gözüm imzasını taşıyor. Şarkının klibi ise Gökhan Soylu yönetmenliğinde İzmir’de çekildi. Dinamik yorumuyla dikkat çeken eser, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.