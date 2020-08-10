‘Bercestem’e remix!

Anıl Nural’ın sevilen şarkısı ‘Bercestem’, Onur Gözüm remix’i ile dinleyecilerle buluştu. Sözleri Sıla Özlem Önemli’ye, bestesi Nural’a ait olan parçanın düzenlemesi ise Onur Gözüm imzasını taşıyor. Şarkının klibi ise Gökhan Soylu yönetmenliğinde İzmir’de çekildi. Dinamik yorumuyla dikkat çeken eser, Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.