Berdan Mardini: Bu galibiyete bir şarkı yakışır

21 yıl aradan sonra Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi yeneceğini, skor da vererek tahmin eden Berdan Mardini, "İçime doğdu ve tahminim doğru çıktı arkadaşlar. Buradan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan inanılmaz derecede mesajlar alıyorum. Hatta alın size bir tahmin daha. Bu sene tekra şampiyon Galatasaray. Bu galibiyete bir şarkı yakışır. En kısa zamanda stüdyoya Galatasary'ımız için girip güzel bir beste hazırlayacağım" dedi.