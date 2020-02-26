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HaberlerMagazin Haberleri Berdan Mardini: Bu galibiyete bir şarkı yakışır
26.02.2020 - 16:47 |

Berdan Mardini: Bu galibiyete bir şarkı yakışır

Berdan Mardini, önceki gün Aqua Florya'da görüntülendi. Alışveriş turuna çıkan şarkıcı, fotoğraf isteklerini kırmayarak poz verdikten sonra muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Berdan Mardini: Bu galibiyete bir şarkı yakışır

21 yıl aradan sonra Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi yeneceğini, skor da vererek tahmin eden Berdan Mardini, "İçime doğdu ve tahminim doğru çıktı arkadaşlar. Buradan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ederim. Sosyal medyadan inanılmaz derecede mesajlar alıyorum. Hatta alın size bir tahmin daha. Bu sene tekra şampiyon Galatasaray. Bu galibiyete bir şarkı yakışır. En kısa zamanda stüdyoya Galatasary'ımız için girip güzel bir beste hazırlayacağım" dedi.

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