Berdan Tolgay, Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı!

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, Nazan Öncel’in Kemerburgaz’da oturduğu villanın 6 günlük haksız işgal tutarı olan 413 liranın Berdan Togay’a ödenmesine karar verdi. Berdan Togay’ın avukatı Doğan Kılıç şöyle konuştu:

“İlk açtığımız tereke davasında bilirkişi villanın değerinin 2.5 milyon olarak değer takdir etti. Villanın gerçek değerinin bu olmadığı için biz de bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz. Ayrıca Nazan Öncel’in halen oturduğu villayla ilgili haksız işgal talebinde bulunmuş ve bir aylık haksız işgal bedelinin hesaplanarak Berdan Tolgay’a ödenmesini istemiştik.

Bu davadan da karar çıktı ve mahkeme 6 günlük tutarın 413 lira olarak Berdan Tolgay’a ödenmesine karar verdi. Şimdi 6 günlük 413 lira tutarı üzerinden geriye dönük 2.5 yıl için haksız işgal talebinde bulunacağız.”