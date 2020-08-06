Berdan’dan anlamlı proje

Deniz Berdan’ın Doritos için tasarladığı boyunluk ve bandanalar yakında Ahbap Market’te satışa sunulacak. Bu satıştan elde edilen gelir ise, Ahbap Derneği’nin eğitim, doğa, insanlar ve hayvanlar için değer katan projelerinde kullanılacak. Berdan, “Tasarımlarımızı oluştururken markanın ikonik üçgen şeklinden esinlendik ve çıtır sesini resmetmek için dürtü işaretini koyduk. Böyle bir projenin içinde yer aldığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.