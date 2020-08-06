MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berdan’dan anlamlı proje
06.08.2020 - 07:00 |

Berdan’dan anlamlı proje

Deniz Berdan’ın Doritos için tasarladığı boyunluk ve bandanalar yakında Ahbap Market’te satışa sunulacak.

Berdan’dan anlamlı proje
ABONE OL

Deniz Berdan’ın Doritos için tasarladığı boyunluk ve bandanalar yakında Ahbap Market’te satışa sunulacak. Bu satıştan elde edilen gelir ise, Ahbap Derneği’nin eğitim, doğa, insanlar ve hayvanlar için değer katan projelerinde kullanılacak. Berdan, “Tasarımlarımızı oluştururken markanın ikonik üçgen şeklinden esinlendik ve çıtır sesini resmetmek için dürtü işaretini koyduk. Böyle bir projenin içinde yer aldığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in ‘apaçi dansı’Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Romantik anlar

Romantik anlar

‘Beni neden çekiyorsunuz?’

‘Beni neden çekiyorsunuz?’

Sette sakatlandı

Sette sakatlandı

Sıradaki Haber