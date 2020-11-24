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24.11.2020 - 11:23 |

Beren Saat: İlişkimizin başka bir evresindeyiz

Usta müzisyen Kenan Doğulu ile evli olan oyuncu Beren Saat, Kosova’nın özel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

Beren Saat: İlişkimizin başka bir evresindeyiz
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Beren Saat, rol aldığı dizilerle ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili, "Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey. Ünlü olarak yaşadığımız her şeyi bütün dünya gençlerinin yaşadığını görüyoruz. Doğal olanı kabul etmek gerek” dedi.

Güzel oyuncu, “Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu” sorusuna, "Kendi sektörünün içinden biriyle birlikte olduğun zaman biraz daha her şey yorucu ve birbirini tekrar eden hayat hikayelerine dönüşüyor. Ama bizim ilişkimiz birbirimizi besleyerek devam etti. Şimdi ilişkimizin başka bir evresine geçtik. Benim yazdığım şarkılarla stüdyo çalışması yapmaya başladık. Kendi hikayelerimi anlatmaya başlayacağım yeni bir dönem benim için" yanıtını verdi.

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