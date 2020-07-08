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08.07.2020 - 16:20 |

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söyledi

Oyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söyledi
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Corona virüsten korunmak adına bir süredir önlem amaçlı evde karantinada olan Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile buluştu.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla bir araya gelen ikili, Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendirdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Dermancıoğlu, paylaşımına "Sezen..." notunu düştü.

 

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