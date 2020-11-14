Beren Saat: Yürümek hafifletiyor

Oyuncu Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Instagram hesabına ara ara günlük hayatından kesitler ekleyen Saat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

36 yaşındaki oyuncu, yürüyüş yaparken çektiği selfie'yi "Yürümenin dayanılmaz hafifliği" notuyla yayınladı. Oyuncu Beren Saat'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.