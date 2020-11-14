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14.11.2020 - 08:21 |

Beren Saat: Yürümek hafifletiyor

Oyuncu Beren Saat, sosyal medya hesabından yürüyüş yaparken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabından yayınladı. Saat'in, "Yürümenin dayanılmaz hafifliği" notuyla yayınladığı kare takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Beren Saat: Yürümek hafifletiyor
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Oyuncu Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Instagram hesabına ara ara günlük hayatından kesitler ekleyen Saat, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

36 yaşındaki oyuncu, yürüyüş yaparken çektiği selfie'yi "Yürümenin dayanılmaz hafifliği" notuyla yayınladı. Oyuncu Beren Saat'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Beren Saat: Yürümek hafifletiyor

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
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Cadde Yazarları

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