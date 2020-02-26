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HaberlerMagazin Haberleri Beren Saat'in doğum günü paylaşımı dikkat çekti
26.02.2020 - 17:14 |

Beren Saat'in doğum günü paylaşımı dikkat çekti

26 Şubat 1984 doğumlu olan ve 36 yaşına giren Beren Saat, doğum günü için Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Beren Saat'in doğum günü paylaşımı dikkat çekti

Şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile barışan Beren Saat, rol aldığı 'Atiye' dizisinden bir sahnedeki görüntüsünü paylaşarak geçen bir yıl içinde yaşadıklarını özetledi.

Güzel oyuncu, İngilizce yaptığı paylaşımda, "Ne yıl! Şimdiye kadarkilerin en zoru... Bir noktada karanlık bir meseleye dönüştüğü beklentisine girdiğinizde "süpernova"ya (büyük yıldızların şiddetle patlaması) yakınsınızdır ya da gündüz düşleri gören birisinizdir ve sizde bir sorun yoktur. Ben tam olarak ölmüş ve gömülmüş gibiydim, gerçekten bir mağaranın derinliklerine girdim. Bilincim şarkılar yaratmaya başlamıştı. Resim çizdim, boyadım, piyano "tıngırdattım". Kırıldım, meditasyon yaptım, bağışladım ve çok çalıştım. Biraz kaba ama kırılgandım. Delilik diye bir şey olmadığını ama eğer anlamaya çalışırsanız başka alemler olduğunu kabul ettim. Hayatın katmanları şimdi daha anlamlı geliyor. Şimdi hazırım. Ne doğum günü!" ifadelerini kullandı.

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Beren Saat'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Beren Saatin doğum günü paylaşımı dikkat çekti

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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