10.08.2020 - 07:00 |
Beren tarzı
Kenan Doğulu’yla Çeşme’de tatilde yapan Beren Saat, havuzdan çıkarken eşine çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
Kenan Doğulu’yla Çeşme’de tatilde yapan Beren Saat, havuzdan çıkarken eşine çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla bir saat olmadan binlerce mesaj alan oyuncuya takipçileri, “Sen harika bir detaysın” ve “Diğer ünlüler bu kareden sonra daha da paylaşım yapmaz” yorumunu yaptı.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.