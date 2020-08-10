Beren tarzı

Kenan Doğulu’yla Çeşme’de tatilde yapan Beren Saat, havuzdan çıkarken eşine çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla bir saat olmadan binlerce mesaj alan oyuncuya takipçileri, “Sen harika bir detaysın” ve “Diğer ünlüler bu kareden sonra daha da paylaşım yapmaz” yorumunu yaptı.