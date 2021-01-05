Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, heyecanını sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

"5 KİLO ALINDI"

Son olarak yeni karesini takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü: 27+2'den merhaba... Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi...

"GÖBÜŞ GÜNCELLEMESİ"

Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Yenenler, geçtiğimiz günlerde yine hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamıştı. 25 yaşındaki Yenenler, karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düşmüştü.