MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor
05.01.2021 - 09:35 |

Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor

İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Yenenler, gönderisine, "Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor" notunu düştü.

Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor
ABONE OL

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzeyi de ekim ayında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Yenenler, heyecanını sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bebek bekleyen Berfu Yenenler'den yeni poz!

"5 KİLO ALINDI"
Son olarak yeni karesini takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü: 27+2'den merhaba... Biraz hamilelik güncellemesi yapayım. Fiziksel olarak daha rahat ama duygusal olarak daha yoğun bir dönem oluyor. Geçen gün iki senedir deniz kokusu alamadım diye ağladım. Toplam 5 kilo alındı. Mete Emmi'nin tekmeleri dışarıdan da belli olmaya başladı. Bir büyük marul büyüklüğündeymiş kendisi...

Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor

"GÖBÜŞ GÜNCELLEMESİ"
Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Yenenler, geçtiğimiz günlerde yine hamilelik pozlarını Instagram'dan yayınlamıştı. 25 yaşındaki Yenenler, karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düşmüştü.

Berfu Yenenler: Duygusal olarak yoğun bir dönem oluyor

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Berfu Yenenler: Mete emmi yüzünü gösterdi
    Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Bombayı patlattı! 'Galatasaray ile anlaştım'

    Transfer haberleri | Bombayı patlattı! 'Galatasaray ile anlaştım'

    Son dakika | Kayserispor'da Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı

    Son dakika | Kayserispor'da Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı

    Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak

    Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak

    Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

    Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet