Berfu Yenenler: Yanaklar tokuşsun

2019'da evlenen komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, ilk çocukları Kuzeyi de aynı yıl ekim ayında kucaklarına aldı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Berfu Yenenler, oğlu Kuzey ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

25 yaşındaki Yenenler'in "Yanaklar tokuşsun" notuyla yaptığı esprili paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.