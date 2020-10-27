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27.10.2020 - 16:33 |

Berfu Yenenler'den Eser Yenenler açıklaması

Geçtiğiniz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan oyuncu Eser Yenenler'den haber var.

Berfu Yenenler'den Eser Yenenler açıklaması
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Korona virüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında eşi Berfu Yenenler açıklama yaptı.

Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berfu Yenenler, "Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum, soran herkes için.️ Eser daha iyi canım kocam! O evde biz hala ondan ayrıyız 10 gün oldu sanırım. Ama biz iyiyiz hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değişti ve ekstra yorulduk. Biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledik.️ Gün sayıyoruz kavuşmayı bekliyoruz' mesajını paylaştı.

Berfu Yenenlerden Eser Yenenler açıklaması

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