Berfu Yenenler'den mutlu aile pozu

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasÄ±na oturanÂBerfu Yenenler, aynÄ± sene oÄŸlu Kuzey'i kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.Â Åžimdilerde ikinci kez anne olmak iÃ§in geri sayÄ±ma baÅŸlayan Yenenler, Instagram hesabÄ±ndan ailesiyle geÃ§irdiÄŸi eÄŸlenceli anlarÄ± daÂ paylaÅŸmaya devam ediyor.Â

Berfu Yenenler, oyuncu eÅŸi Eser Yenenler ve oÄŸlu Kuzey ile birlikte Ã§ekilen bu karesini "En sevdiÄŸim fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± seÃ§iyorum. Bundan sonra bu saÃ§larÄ±mÄ±zla her yere akarÄ±z, kimse kusura bakmasÄ±n" notuyla yayÄ±nladÄ±.Â

25 yaÅŸÄ±ndaki Yenenler'in paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.