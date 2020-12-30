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30.12.2020 - 13:05 |

Berfu Yenenler'den mutlu aile pozu

Ä°kinci kez anne olmak iÃ§in gÃ¼n sayan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabÄ±ndan oÄŸlu Kuzey ve oyuncu eÅŸi Eser Yenenler ile birlikte Ã§ekilen aile pozunu yayÄ±nladÄ±.

Berfu Yenenler'den mutlu aile pozu
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GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasÄ±na oturanÂBerfu Yenenler, aynÄ± sene oÄŸlu Kuzey'i kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.Â Åžimdilerde ikinci kez anne olmak iÃ§in geri sayÄ±ma baÅŸlayan Yenenler, Instagram hesabÄ±ndan ailesiyle geÃ§irdiÄŸi eÄŸlenceli anlarÄ± daÂ paylaÅŸmaya devam ediyor.Â 

Berfu Yenenler, oyuncu eÅŸi Eser Yenenler ve oÄŸlu Kuzey ile birlikte Ã§ekilen bu karesini "En sevdiÄŸim fotoÄŸrafÄ±mÄ±zÄ± seÃ§iyorum. Bundan sonra bu saÃ§larÄ±mÄ±zla her yere akarÄ±z, kimse kusura bakmasÄ±n" notuyla yayÄ±nladÄ±.Â 

25 yaÅŸÄ±ndaki Yenenler'in paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

Berfu Yenenlerden mutlu aile pozu

Magazin Haberleri Bülteni (30 AralÄ±k 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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